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Немає фаворита у цьому поєдинку: промоутер – про бій Мадрімова з Богачуком

Олександр Булава — 31 жовтня, 21:27
Немає фаворита у цьому поєдинку: промоутер – про бій Мадрімова з Богачуком

Генеральний менеджер Top Boxing Generation Владислав Єлисєєв не зумів визначити однозначного фаворита у поєдинку українця Сергія Богачука (24-2, 23 КО) та ексчемпіона WBA Ісраїла Мадрімова (10-1 -1, 7 КО) з Узбекистану.

Його слова передає XSPORT.

"Сергій – дуже крутий, добре б'є, розумний та досі голодний до перемог. Він дійшов до такого етапу в кар'єрі, коли йому надаються круті шанси. Він уже серед топів. Навіть останній програний бій – все дуже на тоненького. Є офіційний результат, але суперечок щодо нього достатньо.

Тепер українцю дають бій з Мадрімовим. Узбек – дуже сильний, давно знаю, спостерігаю за його кар'єрою. Але гадаю, бій буде важкий. Вболіваю за Богачука, підтримую його, але дуже непросто буде. Немає фаворита у цьому поєдинку", – сказав Єлисєєв.

Нагадаємо, Богачук та Мадрімов зустрінуться у рингу 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Цей бій пройде в андеркарді зустрічі Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика.

Сергій Богачук Ісраїл Мадрімов

Сергій Богачук

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