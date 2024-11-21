Промоутер назвав наступного чемпіона світу в надважкій вазі

Промоутер Бен Шалом вважає, що конголезький надважковаговик Мартін Баколе (21-1, 16 КО) завоює чемпіонський пояс впродовж наступних 12 місяців.

Цитує промоутера Sky Sports.

"Мартін Баколе стане чемпіоном світу в найближчі 12 місяців. У нього є чіткий шлях до титулу чемпіона світу за версією IBF, тому люди більше не зможуть його уникати. Він іде за Деніелем Дюбуа.

Це хвилюючий час для Мартіна. Він перебуває в одному бою від поєдинку за титул чемпіона світу.



Агіт Кабає відмовився від поєдинку. Він не хотів бою. Тепер наступний Чжан Чжилей. Ми очікуємо, що він також відмовиться від бою.

Вони можуть втекти, але не можуть сховатися. Мартін знаходиться у чудовій позиції. Він боротиметься за обов'язкове місце з тим, хто готовий вийти вперед, а потім битиметься за титул чемпіона світу за версією IBF", – розповів Шалом.