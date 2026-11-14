Бій Баколе в андеркарді Ф'юрі – Джошуа може зірватися

Поєдинок Мартіна Баколе проти Соломона Адебайо, який має відбутися в андеркарді вечора боксу Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа, може зірватися через конфлікт між промоутером конголезця та організаторами шоу.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Про бій Баколе з маловідомим Адебайо оголосили під час презентації основного карда на Netflix. Однак промоутер конголезького боксера, голова BOXXER Бен Шалом, заявив, що не знав про домовленість і дізнався про неї одночасно з уболівальниками.

"Я побачив оголошення одночасно з вами", – сказав Шалом.

За словами промоутера, Баколе досі має чинний контракт із BOXXER і вже передав справу юристам компанії. Він припустив, що за організацією поєдинку конголезця може стояти Zuffa Boxing, яку очолює Дейна Вайт.

Це не перший конфлікт між BOXXER та промоутерською компанією Вайта. У червні BOXXER подала позов проти Zuffa Boxing, звинувативши її в незаконному переманюванні Кріса Біллама-Сміта та Сема Гікі. Претензії також стосувалися Джека Мессі.

У вересні з претензіями до Zuffa Boxing виступив промоутер Дон Кінг. Він вимагав припинити співпрацю з Ноелем Мікаеляном, стверджуючи, що має ексклюзивні права на його поєдинки.

Нагадаємо, Баколе проведе перший бій з травня 2025-го. Навесні минулого року Мартін розписав нічию із нігерійцем Ефе Аджагба. Востаннє боксер із ДР Конго перемагав ще у серпні 2024-го, коли здолав нокаутом у 5-му раунді Джареда Андерсона.

Натомість його наступний опонент у своєму останньому поєдинку переміг Джо Джона.

Зазначимо, що головним поєдинком андеркарду стане протистояння Деонтея Вайлдера проти Джея Опетаї. Відомий американський тренер Тедді Атлас вже прокоментував таку дуель.