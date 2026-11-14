Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Бій Баколе в андеркарді Ф'юрі – Джошуа може зірватися

Олександр Булава — 14 листопада 2026, 17:25
Бій Баколе в андеркарді Ф'юрі – Джошуа може зірватися
Мартін Баколе
Instagram

Поєдинок Мартіна Баколе проти Соломона Адебайо, який має відбутися в андеркарді вечора боксу Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа, може зірватися через конфлікт між промоутером конголезця та організаторами шоу.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Про бій Баколе з маловідомим Адебайо оголосили під час презентації основного карда на Netflix. Однак промоутер конголезького боксера, голова BOXXER Бен Шалом, заявив, що не знав про домовленість і дізнався про неї одночасно з уболівальниками.

"Я побачив оголошення одночасно з вами", – сказав Шалом.

За словами промоутера, Баколе досі має чинний контракт із BOXXER і вже передав справу юристам компанії. Він припустив, що за організацією поєдинку конголезця може стояти Zuffa Boxing, яку очолює Дейна Вайт.

Це не перший конфлікт між BOXXER та промоутерською компанією Вайта. У червні BOXXER подала позов проти Zuffa Boxing, звинувативши її в незаконному переманюванні Кріса Біллама-Сміта та Сема Гікі. Претензії також стосувалися Джека Мессі.

У вересні з претензіями до Zuffa Boxing виступив промоутер Дон Кінг. Він вимагав припинити співпрацю з Ноелем Мікаеляном, стверджуючи, що має ексклюзивні права на його поєдинки.

Нагадаємо, Баколе проведе перший бій з травня 2025-го. Навесні минулого року Мартін розписав нічию із нігерійцем Ефе Аджагба. Востаннє боксер із ДР Конго перемагав ще у серпні 2024-го, коли здолав нокаутом у 5-му раунді Джареда Андерсона.

Натомість його наступний опонент у своєму останньому поєдинку переміг Джо Джона.

Зазначимо, що головним поєдинком андеркарду стане протистояння Деонтея Вайлдера проти Джея Опетаї. Відомий американський тренер Тедді Атлас вже прокоментував таку дуель.

Бен Шалом Мартін Баколе

Бен Шалом

Поразка стане катастрофою, – відомий промоутер висловися напередодні бою Юбенк – Бенн
Промоутер назвав наступного чемпіона світу в надважкій вазі
Промоутер назвав головного претендента на бій з Дюбуа
Промоутер назвав потенційних суперників Усика у крузервейті

Останні новини