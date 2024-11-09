Промоутер назвав головного претендента на бій з Дюбуа

Промоутер Бен Шалом оголосив, що конголезький боксер Мартін Баколе (21-1, 16 KO) – головний претендент на бій з чемпіоном світу Деніелом Дюбуа (22-2, 21 KO).

Слова промоутера цитує Sky Sports:

"Мартін готовий вийти на ринг з Дюбуа, і цей бій буде важливим кроком до чемпіонства".

Після низки перемог Баколе піднявся у рейтингах і тепер посідає четверту позицію за версією IBF, наближаючись до статусу обов’язкового претендента.

Дюбуа повернеться на ринг у лютому після своєї гучної перемоги нокаутом над Ентоні Джошуа. За словами Шалома, Баколе готовий зустрітися з Дюбуа в наступному поєдинку, якщо суперника для чемпіонського бою ще не визначено.

Баколе також очікує на елімінатор IBF із Агітом Кабайєлом (25-0, 17 KO). Переможець цього поєдинку стане обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс. Імовірно поєдинок відбудеться в Ер-Ріяді 22 лютого.