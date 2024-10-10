Промоутер розповів, чому Усик був більш виснажений після перемоги над Ф'юрі

Френк Воррен, промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO), вважає, що для "Циганського короля" перший бій з володарем поясів WBC, WBA, WBO і IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО) був більш легким, хоч він і програв.

Слова Воррена передає Sky Sports.

"Я повернувся до їхніх роздягалень після бою, і Усик був виснажений. Він усвідомлював, що пройшов через бій. Тайсон був у кращій формі, тому що він відновився після дев'ятого раунду під час бою і виграв останній раунд.

Це був запеклий поєдинок, рішення суддів розділилося. Багато людей мали різні думки щодо того, хто переміг. Тож буде цікаво побачити, хто навчився найбільше", – сказав Воррен.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії, в першому українець переміг розділеним рішенням суддів. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.