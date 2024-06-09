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Воррен назвав мотивацію Ф'юрі у реванші з Усиком

Олександр Булава — 9 червня, 21:07
Воррен назвав мотивацію Ф'юрі у реванші з Усиком

Голова промоутерської компанії Queensberry Френк Воррен пояснив мотивацію Тайсона Ф’юрі (34−1−1, 24 КО) у реванші проти Олександра Усика (22−0, 14 КО).

Цитує промоутера Seconds Out.

"Реванш відбудеться. Його було активовано, все зроблено, про це було оголошено. Тайсон вже вигравав усі титули.

Для нього справа не в поясах, а в помсті", — сказав Воррен.

Дата другого бою між Усиком та Ф’юрі вже відома. Наразі українець відбуває відсторонення від боксу.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Френк Воррен

Френк Воррен

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