Суто формальності: Усика відсторонили від виступів

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) був відсторонений від боксу за медичними показаннями.

Про це повідомляє Майк Коппінджер з посиланням на слова президента Близькосхідної боксерської комісії Хосе Мохан.

Українець відсторонений до 2 липня, а його супернику Тайсону Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) дали рекомендацію відпочивати протягом одного тижня.

Нагадаємо, після бою з Ф’юрі Усик одразу вирушив до лікарні. Повідомлялося, що він зазнав перелому щелепи, але згодом промоутер Олександр Красюк спростував цю інформацію.

Раніше міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх повідомив дату реваншу між Усиком та Ф’юрі.