Суто формальності: Усика відсторонили від виступів
Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) був відсторонений від боксу за медичними показаннями.
Про це повідомляє Майк Коппінджер з посиланням на слова президента Близькосхідної боксерської комісії Хосе Мохан.
Українець відсторонений до 2 липня, а його супернику Тайсону Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) дали рекомендацію відпочивати протягом одного тижня.
Нагадаємо, після бою з Ф’юрі Усик одразу вирушив до лікарні. Повідомлялося, що він зазнав перелому щелепи, але згодом промоутер Олександр Красюк спростував цю інформацію.
Раніше міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх повідомив дату реваншу між Усиком та Ф’юрі.