Гірн: Якщо Усик голодний до перемог – я бажаю йому удачі

Промоутер Matchroom Boxing Едді Гірн прокоментував нещодавні слова Олександра Усика (24-0, 15 КО) про те, що він планує битися до 41 року.

Слова промоутера цитує Pro Boxing Fans.

"Усик дійсно сказав, що хоче битися до 41 року? Я й сам говорив, що, можливо, йому варто завершити кар’єру. Але, може, Олександр нас чує це і думає: "Та йди ти до дупи, я почуваюся чудово! Боксую краще, ніж будь-коли. Чому маю зупинятися?" І він має рацію. Абсолютно. Якщо Усик у чудовій формі й усе ще голодний до перемог – бажаю йому успіху", – сказав промоутер.

Олександр Усик у липні нокаутував британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) у пʼятому раунді та втретє став абсолютним чемпіоном світу.

Після цього WBO зобовʼязала українця провести бій проти Джо Паркера, який володіє тимчасовим чемпіонським титулом цієї організації у надважкій ваговій категорії.

Раніше президент BKB заявив, що хоче бачити Усика в кулачних боях.