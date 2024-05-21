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Гірн планує влаштувати бій Джошуа — Ф'юрі

Олександр Булава — 21 травня, 16:16
Гірн планує влаштувати бій Джошуа — Ф'юрі

Голова Matchroom Boxing Едді Гірн хоче провести бій колишнього чемпіона Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) з Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Цитує промоутера Майкл Бенсон.

Поєдинок може відбутися за умови, що скасують реванш "Циганського короля" проти абсолютного чемпіона в надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Тайсон завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр.

Раніше була інформація, що угода британця та українця розрахована на два поєдинки.

Едді Гірн Ентоні Джошуа Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Едді Гірн

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