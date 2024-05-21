Гірн планує влаштувати бій Джошуа — Ф'юрі

Голова Matchroom Boxing Едді Гірн хоче провести бій колишнього чемпіона Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) з Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Цитує промоутера Майкл Бенсон.

Поєдинок може відбутися за умови, що скасують реванш "Циганського короля" проти абсолютного чемпіона в надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Тайсон завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр.

Раніше була інформація, що угода британця та українця розрахована на два поєдинки.