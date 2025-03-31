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Промоутер Джошуа назвав наступну зірку боксу

Микола Дендак — 31 березня 2025, 17:40
Промоутер Джошуа назвав наступну зірку боксу
Едді Гірн
Sky Sports

Відомий промоутер Едді Гірн, який співпрацює з Ентоні Дшошуа, вважає, що чемпіон WBC у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес (21-0, 14 КО) стане новою зіркою в боксі.

Його слова передає TalkSPORT.

"Для мене це Бем Родрігес. Через його вік. Він у трохи невигідному становищі, тому що він у нижчій ваговій категорії. Але у нього є можливість піднятися до другої напівсередньої ваги, до першої напівсередньої ваги. Він вже є чемпіоном у двох дивізіонах. Я думаю, що він буде чемпіоном у принаймні чотирьох дивізіонах. Тож я думаю, що він буде великим", – сказав Гірн.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку, який відбувся 9 листопада у Філадельфії, Джессі нокаутував мексиканця Педро Гевару (42-5-1, 22 КО) у третьому раунді.

Також Родрігес назвав українця Олександра Усика лідером особистого рейтингу боксерів, незалежно від вагової категорії.

Едді Гірн Ентоні Джошуа Джессі Родрігес

Едді Гірн

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