Чемпіон світу назвав Усика найкращим бійцем незалежно від вагової категорії

Чемпіон світу за версією WBC у другій найлегшій вазі американець Джессі Родрігес 21-0, 14 КО) назвав українця Олександра Усика лідером особистого рейтингу Pound for pound.

Про це Родрігес розповів в інтерв'ю DAZN.

Усик потрапив на першу позицію, за ним йде абсолютний чемпіон другої найлегшої ваги Наоя Іноуе (28-0, 25 KO), замкнув трійку чемпіон WBA у першій середній вазі американець Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO).

Також до першої п'ятірки особистого рейтингу Родрігеса потрапили чемпіон WBA, WBC і WBO у другій середній вазі Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) і абсолютний чемпіон світу у напівважкій вазі Артур Бетербієв (21-0, 20 KO).

9 листопада у Філадельфії Джессі нокаутував мексиканця Педро Гевару (42-5-1, 22 КО).

Раніше експерт спрогнозував сценарій реваншу Усик – Ф’юрі, який відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді.