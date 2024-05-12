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Чемпіон Бокс

Арум назвав наступного суперника Ломаченка

— 12 травня, 16:41
Арум назвав наступного суперника Ломаченка

Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум вважає, що наступним суперником чемпіон IBF у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) може стати володар титулу WBC Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО).

Про це менеджер заявив у коментарі FightHype.

"Ймовірно Василь повернеться на ринг в листопаді. Суперником можливо буде Шакур Стівенсон. Побачимо.

Ломаченко впоратися з Шакуром і Джервонтою Девісом. Але давайте насолодимося моментом сьогодні, а потім з’ясуємо наступний крок", — сказав Арум.

Нагадаємо, Ломаченко технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) у поєдинку за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.

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