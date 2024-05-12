Арум назвав наступного суперника Ломаченка
— 12 травня, 16:41
Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум вважає, що наступним суперником чемпіон IBF у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) може стати володар титулу WBC Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО).
Про це менеджер заявив у коментарі FightHype.
"Ймовірно Василь повернеться на ринг в листопаді. Суперником можливо буде Шакур Стівенсон. Побачимо.
Ломаченко впоратися з Шакуром і Джервонтою Девісом. Але давайте насолодимося моментом сьогодні, а потім з’ясуємо наступний крок", — сказав Арум.
Нагадаємо, Ломаченко технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) у поєдинку за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.