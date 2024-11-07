Срібний призер ОІ-2020 кинув виклик Берінчику

Американський боксер Кішон Девіс (11-0, 7 КО), срібний призер Олімпіади 2020 року, оголосив про свої наміри завоювати титул WBO у легкій вазі, яким наразі володіє українець Денис Берінчик (19-0, 9 KO).

Девіс заявив, що після перемоги в елімінаторі WBO над Густаво Лемосом розпочне свій шлях до світової першості в дивізіоні. Його слова наводить Boxing News 24:

"Я покажу всьому світу, що я найкращий у легкій вазі. Після цього бою я стану обов’язковим претендентом на пояс WBO, і хто ним володіє? Денис Берінчик".

Бій між Кішоном Девісом і аргентинцем Густаво Лемосом відбудеться 8 листопада у Норфолку, штат Вірджинія,

У своїх амбіціях Девіс не збирається обмежуватися 135 фунтами. Він зазначив, що після здобуття чемпіонського титулу в цій ваговій категорії має намір піднятися у 140 (перша напівсередня вага), а потім і 147 фунтів (напівсередня вага).

Нагадаємо, українець сенсаційно здобув пояс у поєдинку проти Еммануеля Наваррете.