Берінчик назвав сильні сторони Девіса

Український чемпіон світу WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) вважає свого майбутнього суперника Кішона Девіса (11-0, 7 КО) швидким суперником, але, зазначив, що у нього ще не було серйозних опонентів.

Берінчика цитує Vringe.com.

"Які у нього якості? Сила, спритність, гнучкість, витривалість та швидкість? Ну, ми його ще не перевіряли. Те, що він накручений америкос — це само собою. Не тягне він на зірку, бо в нього не було ще добрих боїв і добрих опонентів.

Що я скажу? Ми будемо дозовано це робити. Напевно, я вже сказав, що він америкос накручений і ні з ким не боксував. Ми все побачимо на прес-конференції", – сказав Берінчик.