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Берінчик назвав сильні сторони Девіса

Руслан Травкін — 15 січня 2025, 06:23
Берінчик назвав сильні сторони Девіса
Денис Берінчик

Український чемпіон світу WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) вважає свого майбутнього суперника Кішона Девіса (11-0, 7 КО) швидким суперником, але, зазначив, що у нього ще не було серйозних опонентів. 

Берінчика цитує Vringe.com.

"Які у нього якості? Сила, спритність, гнучкість, витривалість та швидкість? Ну, ми його ще не перевіряли. Те, що він накручений америкос — це само собою. Не тягне він на зірку, бо в нього не було ще добрих боїв і добрих опонентів.

Що я скажу? Ми будемо дозовано це робити. Напевно, я вже сказав, що він америкос накручений і ні з ким не боксував. Ми все побачимо на прес-конференції", – сказав Берінчик.

Поєдинок відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку. Для українця це буде перший захист титулу, який він сенсаційно здобув у поєдинку проти Еммануеля Наваррете.

Девіс у своєму останньому бою достроково переміг аргентинця Густаво Лемоса (29-2, 19 КО).

Бокс Денис Берінчик Кішон Девіс

Денис Берінчик

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