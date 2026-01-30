Ковальчук: Після бою з Вайлдером в Усика може з'явитися більше пропозицій з Голлівуду

Президент Всесвітньої боксерської Ради (WBC) Ukraine Микола Ковальчук пояснив Чемпіону, чому Олександр Усик наразі немає пропозицій зі Саудівської Аравії, які переваги має його ймовірний бій з американцем Деонтеєм Вайлдером і скільки ще поєдинків Усик може провести на своєму чемпіонському рівні.

– Чому саудитам не цікавий Усик? Вони вболівали за Джошуа та Ф'юрі в боях проти нього і не бажають більше розчаровуватися? Немає касових суперників для нього? Чи є ще якісь причини?

– Перш за все, я б коректніше сформулював питання не як "чому саудити втратили інтерес до Усика?", а як "чому поєдинок з Усиком саме зараз не є для них пріоритетним?". І відповідь тут доволі проста й прагматична: у Саудівській Аравії сьогодні намагаються формувати не просто гучні імена, а конкурентні пари, поєдинки з інтригою, де до фінішного гонга реально не зрозуміло, хто вийде переможцем.

Микола Ковальчук (справа)

На жаль (а для українських фанів – на щастя), у нинішній конфігурації суперважкої ваги таких опонентів для Олександра Усика фактично немає. Ані у його дивізіоні, ані на одну-дві вагові категорії нижче. Ні Вордлі, ні Ітаума, ні Кабаєл сьогодні, з дуже великою часткою ймовірності, не зможуть скласти Усику гідної конкуренції. Хоча – і це важливо – через рік-два такі бої можуть "дозріти". Можливо, навіть серією.

Простою мовою: Усик зробив те, що роблять справжні великі чемпіони – вичистив дивізіон. Він не просто переміг усіх ключових суперників, а декласував їх. Саме тому його статус сьогодні – парадоксальний: він надто сильний, щоб бути частиною інтриги.

Так, Тайсон Фʼюрі формально залишається найгучнішим іменем і найбільш статусним опонентом. Але після двох поразок поспіль інтерес до Ф'юрі та до його потенційного третього бою з Усиком об'єктивно знизився. Щоб знову запалити публіку, Ф'юрі самому потрібен сильний і переконливий камбек – перемога, яка змусить фанатів у нього знову повірити. Без цього будь-який реванш виглядатиме радше як "епілог", а не як подія року.

Getty Images

Саме тому саудити сьогодні логічно роблять ставку на інше: бої між відносно рівними суперниками, де є напруга, ризик і питання "хто кого?". Ітаума, Вордлі, Кабаєл, Околе – ось з кого зараз можна ліпити нові історії. А далі – переможець або яскравий герой такого протистояння рано чи пізно обов'язково дозріє до бою з Усиком. Можливо, ми побачимо і вдале повернення Джозефа Паркера – цей сценарій також не варто списувати з рахунків.

– Які доходи може згенерувати бій з Вайлдером у США? Є сумніви, що багато американців забажають придбати pay-per-view. Чи відповідають реальності слова Лапіна про можливий продаж понад 50 тисяч квитків на арені Лас-Вегас Рейдерс з НФЛ?

– Що стосується бою Олександр Усик – Деонтей Вайлдер, то, на мою думку, це дуже правильний і стратегічно грамотний хід з боку команди українця. Вайлдер – це п'ять років чемпіонства за версією WBC, десять успішних захистів титулу і легендарна трилогія з Ф'юрі, яка принесла колосальні касові збори, особливо у США.

У Сполучених Штатах Вайлдер – надзвичайно впізнавана постать. Його знають далеко за межами боксу, його запрошували зніматися в кіно (не будемо перебільшувати масштаб ролей, але факт є факт). Тому зібрати аудиторію на цей бій буде нескладно. Світ захоче подивитися на Вайлдера проти Усика – і не варто себе обманювати: це буде не просто бій, це буде шоу.

З погляду чистого боксу інтрига тут мінімальна. Шанс Вайлдера – це лише "лакі панч", який у боксі, звісно, завжди існує, але різниця в класі між цими атлетами надто велика. Проте для Усика цей поєдинок – можливість ще більше закріпити свій образ у США, стати ближчим і зрозумілішим для американської публіки. Ідея цього бою мені щиро подобається.

Getty Images

Я абсолютно не маю сумнівів, що величезна кількість афроамериканських уболівальників (і не тільки) прийде підтримати Вайлдера, незалежно від прогнозів і букмекерських коефіцієнтів. Тому розмови про велику арену в Лас-Вегасі – це не фантазії, а цілком реалістичний сценарій.

Цей бій – про шоубізнес, імідж і глобальну впізнаваність. І, хто знає, можливо саме після нього Усик отримає ще більше пропозицій від голлівудських студій. А чому б і ні? Харизма, інтелект і унікальна історія у нього для цього точно є.

Якщо ж говорити про подальші кроки, й Усик планує провести ще два-три поєдинки, то сценарій виглядає логічно. Перший – Вайлдер, як великий американський ринок і велике шоу. Другий – або повернення до мегабою з Ф'юрі (за умови, що той знову стане "гарячим"), або поєдинок з новим, добре розкрученим претендентом, який за цей час голосно заявить про себе. А далі? А далі будуть вибори.

Реванші з тими, кого Усик уже впевнено перемагав, навряд чи здатні знову розігріти публіку. Глядач завжди хоче нової історії, нового виклику і нової інтриги.

І саме в цьому, попри всю парадоксальність ситуації, головна проблема й водночас головна сила Олександра Усика: він настільки великий у сучасній ері боксу, що бокс просто не встигає за ним.

– Скільки ще боїв Усик зможе провести на своєму звичному чемпіонському рівні?

– У плані боксерського арсеналу, технічного рівня та досвіду – Усику немає рівних ні у його дивізіоні, ні на кілька дивізіонів нижче. Кажуть, що вік – перешкода. Проте ми ще не бачили у поєдинках Олександра жодних ознак спаду його функціональних можливостей.

Тому вік у його випадку – лише цифра, яка, навпаки, дає і певні переваги: досвід і виваженість. Так, спад колись буде. Але сподіваємося, що Олександр відчує це вчасно і прийме відповідне рішення.