Танкевич: "Усик відмовився від ультимативної пропозиції саудитів"

Засновник проєкту Tanksport Василь Танкевич вважає, що наступних суперників Усика варто розглядати, не як набір імен, а як архітектуру фіналу великої кар'єри одного з найкращих боксерів в історії, адже в Олександра вже немає часу на випадкові бої. І кожен його наступний крок має посилювати спадщину.

Також експерт боксу пояснив, чому третій поєдинок з Тайсоном Ф'юрі буде ідеальним завершенням кар'єри для Олександра.

– Пане Василю, чи дійсно Усик перестав цікавити саудитів?

– У саудитів інший горизонт планування. Туркі Аль-Шейх мислить не одним боєм чи вечором боксу, а цілими циклами. Йому зараз важливо системно вирощувати нових зірок – бажано молодих, агресивних, із виразним маркетинговим потенціалом. Мозес Ітаума ідеально вписується в цю модель.

Для Усика такий бій сьогодні є токсичним з погляду на спадщину. Перемога над 21-річним проспектом нічого принципово не додасть до його величі. Поразка ж створить фальшивий фінал кар'єри. Це класичний приклад поєдинку, вигідного інвестору, але ризикованого для легенди. Саме тому Олександр і відмовився від цього "ультимативного" варіанту та почав шукати інші сценарії.

Усик не прийняв роль залежного. У певний момент в команді Аль-Шейха могли вирішити, що Олександр буде змушений прийняти будь-яку запропоновану гру. Але українець встав і вийшов з-за цього столу. Показав, що може сам диктувати умови, а не погоджуватись на ультиматуми.

І тут важливий ще один момент: для Усика час зараз працює на правильні фінальні акценти. США, Вайлдер, новий ринок. Навіть у нинішньому стані "Бронзовий бомбардувальник" – це ім'я, американська історія, інший масштаб символізму. І з погляду на спадщину, і з погляду фіналу кар'єри – це набагато правильніший вектор.

– Зможе бій Усик – Вайлдер згенерувати хороший дохід у США? Є сумніви, що багато американців забажають придбати pay-per-view. Чи я помиляюсь? Слова Лапіна про 65-тисячну арену Лас-Вегас Рейдерс з НФЛ – це мрії в голові Сергія чи є реальна можливість продати понад 50 тисяч квитків на цей бій?

– Треба розуміти, що цей бій не продасться сам по собі. Усик, хоч і велике ім'я, в США він не є культовою фігурою для масової публіки. Вайлдер, звісно, впізнаваний у своїй країні, але після серії поразок він навряд чи буде драйвером каси. Його ім'я працюватиме, але не на рівні мільйонного PPV. Тому великої каси не буде. Компенсувати нижчий PPV можуть глобальні доходи. Тут вже важить міжнародний інтерес, локальні стріми, права в Європі та Азії.

Тож ваші сумніви щодо PPV – не безпідставні. Але це не означає, що модель "не працює" в принципі. З відповідним контекстом, історією, маркетинговою стратегією такий бій може стати успішним фінансово.

І ще одна ключова деталь: якщо ти не продаєш інтригу – 65 тисяч перетвориться на 30-40 тисяч проданих квитків. Аудиторію необхідно переконати, що інтрига в цьому бою існує.

– Уявімо, ви менеджер Усика. Якими б були ваші кроки, що рекомендували б українському боксеру?

– Наступних суперників Усика я б розглядав не як набір імен, а як архітектуру фіналу великої кар'єри одного з найкращих боксерів в історії. В Олександра більше немає часу на випадкові бої. Кожен його наступний крок має підсилювати спадщину.

Перший – Вайлдер. Це закриття американського етапу. Колишній довготривалий чемпіон WBC, символ американського хевівейту 2010-х, панчер із впізнаваним стилем. Перемога в США над ним дозволить сказати, що Усик пройшов увесь глобальний хевівейт своєї епохи. З позиції спадщини – це необхідний елемент мозаїки.

Другий – Ф'юрі. Якщо він знову повертається у велику гру, іншого фіналу не існує – трилогія неминуча. Це найбільший можливий бій для Усика і з погляду грошей, і з погляду історії. Ф'юрі досі шумить і не визнає поразки. Третя перемога над ним зніме будь-які історичні дискусії.