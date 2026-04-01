Спочатку Усик: Кабаєл – про потенційний бій з Ітаумою

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27–0, 19 КО) не зацікавлений у поєдинку з Мозесом Ітаумою (14–0, 12 КО), натомість хоче отримати бій за титул чемпіона з українцем Олександром Усиком (24–0, 15 КО).

Його слова передає DAZN.

Німецький боксер не має планів виходити на ринг проти Мозеса Ітауми. Він вважає британця надто молодим, який переміг тільки двох відомих суперників – Вайта та Франкліна.

"Мозес чудовий хлопець, він молодий, він класний, він дуже хороший боксер, він дуже розумний. Але, не маючи наміру образити його, він бився лише з двома сильними суперниками у надважкій вазі. Коли він поб'ється з більшою кількістю топових суперників у дивізіоні, тоді й поговоримо", – сказав він.

Кабаєл прагне провести бій з Олександром Усиком, який володіє повноцінним титулом чемпіона світу WBC у важкій вазі. Як тимчасовий чемпіон, німець є обов'язковим претендентом і не хоче ризикувати втратою цього статусу.

"Спочатку я хочу битися з Усиком, такий план. Я хочу бій за титул чемпіона світу. Після бою за титул можна буде говорити далі", – розповів Кабаєл.

Нагадаємо, у січні німець у третьому раунді переміг Даміана Книбу (17-1, 11 КО).