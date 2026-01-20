Експерт: "У саудитів немає якісних пропозицій для Усика"

Керівник проєкту Lucky Punch Олександр Чепілко вважає, що бій Усика з блогером Джейком Полом за правилами ММА згенерує набагато більший інтерес в США, ніж поєдинок з Деонтеєм Вайлдером у боксі.

Про це, а також про інші ймовірні варіанти продовження спортивної кар'єри українського боксера один із провідних українських експертів розповів Чемпіону.

– Пане Олександре, чому саудитам уже нецікавий Усик? Тому що вони вболівали за Джошуа та Ф'юрі в боях проти нього, і не бажають більше розчаровуватися? Немає касових суперників для українця? Чи є ще якісь причини?

– Переконаний, що саудитам Усик цікавий. Але, напевно, в них наразі для нього немає якісних пропозицій. Плюс, як я бачу ситуацію з планами команди Усика, то боксер разом з членами команди хочуть розширити свою спадщину на США. Ми пам'ятаємо, що після двох боїв за океаном з Табісо Мчуну та Майклом Хантером в Усика з'явилась можливість взяти участь в Суперсерії, і питання поєдинків на американських рингах на той час відпало саме собою. Тоді ще було багато розмов про те, що неможливо підкорити бокс без США. Усик довів, що можливо.

Так, у нього ще був дебют в хевівейті з Чеззом Візерспуном, але рівень того бою ми також всі пам'ятаємо.

Тому ще раз, виключно моя думка: наразі Туркі Алалших немає, що запропонували Усику, крім бою з Фабіо Вордлі. Але Вордлі як ім'я Усику нецікавий. Думаю, цілком логічно, що українець шукає інші виклики й великі імена, яким, безперечно, є Деонтей Вайлдер. А тим паче в США.

– Які доходи може згенерувати бій з Уайлдером в США? У мене є сумніви, що багато американців забажають придбати pay-per-view. Слова Лапіна про 65-тисячну арену Лас-Вегас Рейдерс – це мрії в голові Сергія, чи є реальна можливість продати понад 50 тисяч квитків?

– Думаю, цей бій викличе інтерес, але не шалений. Якби поєдинок відбувся в момент, коли Деонтей багато років утримував титул WBC і всі боялись його удару – це була б інша справа. Зараз же головною зіркою цього протистояння буде Усик, а імя Вайлдера має допомогти підігріти інтерес при правильному промо поєдинку. У такому випадку точно мають постаратись організатори в плані піарному.

На мою думку, логічно організувати подію в місті, де велика українська діаспора. Отже, на бій прийдуть і місцеві, і українці. Той самий Чикаго, як варіант, де, до речі, не так багато боксерських подій. Нью-Йорк теж може бути, але тут потрібно буде конкурувати з іншими спортивними подіями. Стосовно Вегасу не впевнений, але, думаю, акцент на туристах, які приїжджають в місто. Проте чи зацікавить кежуал американ фанс під час відпустки вивіска Усик – Вайлдер – це питання.

– Уявімо, Усик дійсно планує провести ще два поєдинки. Що б ви порекомендували Усику?

– Думаю, багато хто погодиться, що Олександру вже абсолютно нічого доводити в боксі, і він може з відчуттям виконаного обов'язку йти на заслужений відпочинок. Якщо ж він з командою має намір провести касові поєдинки, то таким може стати третій бій з Тайсоном Ф'юрі, організований Riyadh Season, але в Лондоні. Переконаний, що щирі вболівальники Тайсона, які слухають його розповіді про те, що він не програв жодного з двох боїв Усику, прийдуть шалено за нього вболівати. І тут, я переконаний, питання в заповненості Вемблі не стоятиме.

Іншого великого імені в боксі для касового бою Олександра я не бачу. Це може бути хіба грандіозний івент від Туркі Алалшиха, який він вже частково анонсував на 2026 рік, з великим чеком, і тоді неважливо, хто там буде суперником.

Якщо ж казати про великий бій без контексту боксу, тоді це дуель за правилами ММА з Джейком Полом. Мені ця ідея, яка вже певний час гуляє в медіа, цілком подобається. На мою думку, бій з Полом за правилами ММА згенерує набагато більший інтерес в США ніж бій з Вайлдером в боксі.