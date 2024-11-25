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Президент WBC підібрав наступного суперника для Усика

Олександр Булава — 25 листопада 2024, 19:24
Президент WBC підібрав наступного суперника для Усика
Getty Images

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман хоче побачити бій чемпіона WBC, WBA, WBO, IBO Олександра Усика (22−0, 14 КО) проти володаря поясу IBF Даніеля Дюбуа (22−2, 21 KO).

Цитує функціонера Seconds Out.

"Ми не є промоутерами, тому не можемо організовувати бої. Але WBC завжди максимально підтримує ідею об'єднавчих боїв за звання абсолютного чемпіона.

Я хотів би побачити, як Дюбуа зустрінеться з переможцем реваншу Усик — Ф’юрі. Це буде сенсаційна подія. Ми всі повинні докласти зусиль, щоб це сталося", – сказав Сулейман.

Наступний бій Усик проведе проти Тайсона Ф’юрі, який відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

Дюбуа 21 вересня переміг Ентоні Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Сулейман Олександр Усик

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