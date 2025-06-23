Ф'юрі отримає титульний бій, якщо вирішить відновити кар'єру

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман заявив, що Тайсон Ф'юрі отримає титульний бій, якщо захоче відновити кар'єру.

Його слова передає The Sun.

" Тайсон унікальний. Він досі переживає через поєдинок з Олександром Усиком, оскільки вважає, що переміг у реванші. Якщо Тайсон вирішить повернутися в бокс, двері WBC завжди будуть відкриті для нього.

Він завжди буде номером 1, і безумовно, ми надамо йому можливість боротися за титул чемпіона світу, якщо він вирішить повернутися. Тому що він є найкращим з найкращих", – сказав Сулейман.

Нагадаємо, Ф'юрі після другої поразки від Олександра Усика заявив, що йде з професійного боксу.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Тайсон вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.