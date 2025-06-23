Ф'юрі отримає титульний бій, якщо вирішить відновити кар'єру
Тайсон Ф'юрі
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Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман заявив, що Тайсон Ф'юрі отримає титульний бій, якщо захоче відновити кар'єру.
Його слова передає The Sun.
"Тайсон унікальний. Він досі переживає через поєдинок з Олександром Усиком, оскільки вважає, що переміг у реванші. Якщо Тайсон вирішить повернутися в бокс, двері WBC завжди будуть відкриті для нього.
Він завжди буде номером 1, і безумовно, ми надамо йому можливість боротися за титул чемпіона світу, якщо він вирішить повернутися. Тому що він є найкращим з найкращих", – сказав Сулейман.
Нагадаємо, Ф'юрі після другої поразки від Олександра Усика заявив, що йде з професійного боксу.
Зазначимо, що у квітні 2022 року Тайсон вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.