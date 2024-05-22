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WBC нагородило організатора бою Усик — Ф'юрі перснем, який виготовив український ювелір

Станіслав Лисак — 22 травня, 06:30
WBC нагородило організатора бою Усик — Ф'юрі перснем, який виготовив український ювелір

Президент WBC Маурісіу Сулейман вручив міністру при королівському дворі Саудівської Аравії та нинішньому голові управління розваг Туркі бін Абдулі Мохсен Аль-Шейху унікальний перстень, який зробив український ювелір В'ячеслав Бульковський.

Про це розповів Максим Розенко ексклюзивно для Чемпіона.

Альайші був організатором поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, який виграв українець роздільним рішенням суддів.

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Зазначимо, що один із виробів Бульковоського Сулейман у 2023 році вручав чемпіону WBC, WBO, WBA у напівсередній вазі Теренсу Кроуфорду.

Після поєдинку Туркі отримав подарунок від Олександра Усика, а саме боксерські рукавички Олександра.

Нагадаємо, що компанія Jacob & Co. представила лімітований годинник вартістю 650 тисяч доларів, який був присвячений поєдинку Усик — Ф'юрі.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Туркі бін Абдула Мохсен Аль-Шейх

Олександр Усик

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