WBC нагородило організатора бою Усик — Ф'юрі перснем, який виготовив український ювелір
Президент WBC Маурісіу Сулейман вручив міністру при королівському дворі Саудівської Аравії та нинішньому голові управління розваг Туркі бін Абдулі Мохсен Аль-Шейху унікальний перстень, який зробив український ювелір В'ячеслав Бульковський.
Про це розповів Максим Розенко ексклюзивно для Чемпіона.
Альайші був організатором поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, який виграв українець роздільним рішенням суддів.
Зазначимо, що один із виробів Бульковоського Сулейман у 2023 році вручав чемпіону WBC, WBO, WBA у напівсередній вазі Теренсу Кроуфорду.
Після поєдинку Туркі отримав подарунок від Олександра Усика, а саме боксерські рукавички Олександра.
Нагадаємо, що компанія Jacob & Co. представила лімітований годинник вартістю 650 тисяч доларів, який був присвячений поєдинку Усик — Ф'юрі.