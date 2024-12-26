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Поєдинок талановитого українського боксера визнали найкращим боєм року 2024

Руслан Травкін — 26 грудня 2024, 15:06
Поєдинок талановитого українського боксера визнали найкращим боєм року 2024
Сергій Богачук
facebook.com/sergei.bogachuk

Поєдинок українського боксера Сергія Богачука та американця Вірджила Ортіса видання The Sweet Science назвало найкращим боєм 2024 року.

Про це йдеться на сайті Tss.ib.tv.

"Поєдинок, який відбувся 10 серпня у Лас-Вегасі, між нокаутерами Вірджилом Ортісом та Сергієм Богачуком, здавалося, мав мізерні шанси пройти 12-раундову дистанцію.

Починаючи з першого гонгу, боксери били один одного, не шкодуючи сил. У восьмому раунді Богачук відправив суперника в нокдаун, діставши Вірджила черговим лівим хуком. Ортіс миттєво підвівся на ноги, але ніхто не сперечався, що це був законний нокдаун, і було зрозуміло, що американець тепер програє на записках суддів.

Усвідомлюючи небезпеку ситуації, Вірджил намагався забрати останні чотири раунди. Але ці раунди були наповнені драмою. Щоразу, коли здавалося, що українець ось-ось впаде, Богачук продовжував стояти на ногах та відповідати небезпечними атаками", – вказали експерти.

Загалом боксери нанесли на двох 1579 ударів. Богачук зумів двічі відправити опонента в нокдаун, але програв рішенням суддів.

Бокс Сергій Богачук Вірджіл Ортіс

Сергій Богачук

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