Поєдинок талановитого українського боксера визнали найкращим боєм року 2024

Поєдинок українського боксера Сергія Богачука та американця Вірджила Ортіса видання The Sweet Science назвало найкращим боєм 2024 року.

Про це йдеться на сайті Tss.ib.tv.

"Поєдинок, який відбувся 10 серпня у Лас-Вегасі, між нокаутерами Вірджилом Ортісом та Сергієм Богачуком, здавалося, мав мізерні шанси пройти 12-раундову дистанцію.

Починаючи з першого гонгу, боксери били один одного, не шкодуючи сил. У восьмому раунді Богачук відправив суперника в нокдаун, діставши Вірджила черговим лівим хуком. Ортіс миттєво підвівся на ноги, але ніхто не сперечався, що це був законний нокдаун, і було зрозуміло, що американець тепер програє на записках суддів.

Усвідомлюючи небезпеку ситуації, Вірджил намагався забрати останні чотири раунди. Але ці раунди були наповнені драмою. Щоразу, коли здавалося, що українець ось-ось впаде, Богачук продовжував стояти на ногах та відповідати небезпечними атаками", – вказали експерти.