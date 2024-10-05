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Гірн розповів, де відбудеться потенційний реванш між Джошуа і Дюбуа

Володимир Клепач — 5 жовтня, 16:19
Гірн розповів, де відбудеться потенційний реванш між Джошуа і Дюбуа
Ентоні Джошуа
Getty Images

Едді Гірн, промоутер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), розповів, що потенційний реванш його клієнта з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO) вібудеться в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Про це він розповів у коментарі FightHubTV.

Гірн пояснив, що він очікує, що Ентоні прийме остаточне рішення щодо свого наступного кроку протягом наступних кількох тижнів.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Раніше Гірн розповів, що Джошуа буде складно переконати в проведенні іншого бою, ніж реванш із Дюбуа.

Едді Гірн Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа

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