Чемпіон Бокс

Олександр Булава — 22 березня 2026, 21:11
Визначився суперник 42-річного Постола
42-річний український чемпіон IBO International у першій напівсередній вазі Віктор Постол (33-5, 12 KO) проведе бій проти 21-річного мексиканця Франциско Сандоваля (12-1-1, 7 КО).

Про це повідомляє Spartabox Faniian Promotion.

Поєдинок відбудеться 4 квітня у Броварах. Це буде перший захист титулу для українського боксера.

Українець виходив на ринг у жовтні 2025-го, коли переміг за одноголосним рішенням суддів (98-93, 97-93 та 100-90) іспанця Алехандро Мою.

Це був другий двобій для Постола за 2025-й рік. До цього він у січні здолав Андреаса Рамона Техаду. Востаннє Віктор поступався супернику у липні 2023-го, коли програв домініканцю Елвісу Родрігесу.

