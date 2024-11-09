Які б не були стосунки, все одно боляче: син та колишня дружина Узелкова – про смерть боксера

Сьогодні, 9 листопада, на 46-му році життя зупинилося серце колишнього чемпіона WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі В’ячеслава Узелкова.

У 2021 році Узелков розлучився з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською, з якою прожив у шлюбі 22 роки та виховував двох дітей – сина Роберта (2009) і дочку Олівію (2012).

Попри те, що після розлучення між Узелковим та Боржемською були не надто приязні стосунки, Марина присвятила чоловікові стриманий пост на своїй сторінці в Instagram.

"Пішов з життя В'ячеслав Узелков, батько моїх дітей. Незважаючи на всі складнощі, що були між нами, я вдячна йому за все", – йдеться у заяві Боржемської.

15-річний син Узелкова та Боржемської Роберт також прокоментував відхід у засвіти свого батька. Підліток тривалий час не спілкувався з Узелковим, оскільки між ними були конфлікти.

"В'ячеслав Узелков помер сьогодні. Які б в нас не були стосунки, все одно боляче та неприємно", – написав син знаменитості.

Нагадаємо, три роки тому подружжя Узелкових зі скандалом розлучилося. Боржемська звинуватила колишнього чоловіка в аб'юзивній поведінці. Після розлучення діти пари залишилися жити із матір'ю та майже не підтримували зв'язок із батьком.

Останніми роками в Узелкова були серйозні проблеми з здоров’ям. У 2012 році боксер пережив інсульт. У лютому 2024-го він був госпіталізований до лікарні, а у квітні спортсмен переніс операцію на серці.

У жовтні поточного року ексчемпіон світу повідомив про те, що отримав інвалідність другої групи. Під час професіональної кар'єри В’ячеслав сумарно провів 34 бої на професійному ринзі, у яких здобув 30 перемог (19 – нокаутом) і зазнав 4 поразок.