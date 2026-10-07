Італійська волейболістка померла у віці 35 років

Колишня італійська волейболістка Стефанія Корна пішла з життя 7 жовтня у віці 35 років.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Причиною смерті стала важка хвороба, з якою Корна боролася тривалий час.

Професійна кар'єра італійки тривала з 2005 до 2013 року. Вона виступала за Клуб Італію, Бергамо, Лайф Мілано, Парму, Віллантеріо, Куатто Джавено, Казальмаджоре, Флеро, Савіно дель Бене, Канті, Мальє та Кутроф'яно.

В 2006 і 2008 роках ставала чемпіонкою Європи серед юніорок (до 19 років). В 2007 році завоювала бронзу європейської першості у віковій категорії U-18. В 2011 році дебютувала за дорослу збірну Італії. На клубному рівні вигравала Кубок Італії сезону-2007/08.

Нагадаємо, кілька днів тому помер володар Кубку Стенлі-1993 Лайл Оделайн.