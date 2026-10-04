Помер переможець Кубку Стенлі з понад 1000 матчів у НХЛ

У 58-річному віці помер володар Кубку Стенлі-1993 Лайл Оделайн.

Про це повідомила пресслужба НХЛ.

Причиною смерті хокеїста став серцевий напад. Останні роки життя спортсмена були затьмарені важкими проблемами зі здоров'ям.

У 2018-му після небезпечної інфекції крові Оделайн пережив рідкісну потрійну трансплантацію печінки, нирки та серцевого клапана. Це сталось через укол кактуса під час гри в гольф.

Зазначимо, що протягом кар'єри канадський хоккеїст провів 1056 матчів за вісім різних команд у НХЛ. У складі Монреаля він здобував чемпіонський титул, також був першим капітаном в історії Колумбуса.

На міжнародному рівні Лайл Оделайн ставав срібним призером ЧС-1996. Вболівальникам і колегам він назавжди запам'ятався своїм безкомпромісним, жорстким і силовим стилем гри на льоду.

Нагадаємо, що напередодні обірвалось життя колишнього власника Монреаля Джорджа Джиллетта. Йому було 87 років.