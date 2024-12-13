Східні хлопці не такі емоційні: Маліньяджи зробив прогноз на реванш Усика та Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі за версією IBF Пол Маліньяджи зробив свій прогноз на реванш між Усиком та Ф'юрі, відзначивши більш дисциплінований спосіб життя українця.

Слова американця наводить Talksport.

"Я знаю, що Усик старше Ф'юрі. Проте, Олександр завжди вів більш дисципліноване життя, він більш стійкий психологічно.

Ці східні хлопці взагалі менш емоційні, коли справа доходить до бійки. Ми, західні люди, показуємо трохи більше емоцій.

Першого разу я поставив на Ф'юрі та програв. Цього разу я обираю Усика. Не думаю, що Тайсон все ще має ту перевагу, що у нього була напередодні першого бою", - вважає Маліньяджи.