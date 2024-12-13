Джошуа спрогнозував переможця реваншу Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа вважає, що володар поясів WBC, WBA, WBO й IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) є фаворитом у реванші проти Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO).

Цитує Джошуа Bussines Day.

"Моє відчуття таке: у початкових раундах це буде дуже важкий бій, але потім Усик знову здобуде перемогу. Усик – першокласний боєць. Олександр – один із найкращих просто зараз, я вважаю. Ось чому, на мою думку, він переможе", – розповів Джошуа.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усик.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.