Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Усик повернувся в Україну та зустрівся із Зеленським

Олексій Мурзак — 31 грудня 2024, 18:59
Усик повернувся в Україну та зустрівся із Зеленським
t.me/V_Zelenskiy_official

У вівторок, 31 грудня, президент України Володимир Зеленський опублікував спільне фото з володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі Олександром Усиком, зазначивши, що чемпіон повернувся в Україну.

Світлину оприлюднив Telegram-канал глави держави.

"31 грудня. Вітаємо вдома, чемпіоне. Пишаємося", – йдеться у дописі.

Напередодні Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі у реванші. Після цього бою український чемпіон погодився на поєдинок проти Дюбуа, поведінку якого розкритикував Френк Воррен.

Раніше менеджер чемпіона Егіс Клімас заявив, що український боксер після перемоги над Ф'юрі вирушить на тривалий відпочинок, а новий бій проведе влітку.

Олександр Усик Володимир Зеленський

Олександр Усик

Гірн: Не бачу, як Дюбуа може перемогти Усика
Топбоксер хевівейту: Не думаю, що Дюбуа зможе ефективно показати себе проти Усика
Гвоздик пояснив, чому Усик уже перевершив досягнення Кличків
Чжілей: Усик – король хевівейту
Гірн назвав австралійського боксера, який зможе конкурувати з Усиком

Останні новини