Усик повернувся в Україну та зустрівся із Зеленським

У вівторок, 31 грудня, президент України Володимир Зеленський опублікував спільне фото з володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі Олександром Усиком, зазначивши, що чемпіон повернувся в Україну.

Світлину оприлюднив Telegram-канал глави держави.

"31 грудня. Вітаємо вдома, чемпіоне. Пишаємося", – йдеться у дописі.

Напередодні Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі у реванші. Після цього бою український чемпіон погодився на поєдинок проти Дюбуа, поведінку якого розкритикував Френк Воррен.

Раніше менеджер чемпіона Егіс Клімас заявив, що український боксер після перемоги над Ф'юрі вирушить на тривалий відпочинок, а новий бій проведе влітку.