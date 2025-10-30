Ексчемпіон Великої Британії – про свій бій з Кличком: Я навіть не знав хто це

Колишній чемпіон Великої Британії з боксу Джуліус Френсіс розповів про те, як програв свій бій Віталію Кличку.

Надважковаговик поспілкувався з Boxing News.

"Коли я мав битись проти Віталія Кличка, то навіть не знав хто це. Мені було байдуже – я просто хотів вийти в ринг. Підходив менеджер, називав дату та місце поєдинку і я готувався. По суті, так і пройшла моя кар'єра.

Я вийшов тоді із роздягальні й не знав хто це такий. Це був не той хлопець, якого мені показали на постері. Я був упевнений, що битимусь із Володимиром, а це виявився Віталій. Він дуже жорстко б'є. Кличко – великий панчер, Льюїс, Френк Бруну – теж великі панчери", – розповів Френсіс.

У квітні 1998 року Віталій Кличко нокаутував свого британського опонента у другому раунді. Зазначимо, що роком пізніше Френсіс став чемпіоном Великої Британії.

Кар'єру боксер завершив у 2006 році, коли програв Скотту Ленсдауну за очками.

Раніше ексзірка ММА Ігор Вовчанин розповів, як він бився проти Віталія Кличка на турнірі в Криму.