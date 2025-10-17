Українська правда
Він як почав махати ногами, я підійти не міг: Вовчанчин – про бій з Кличком на турнірі в Севастополі

Олексій Мурзак — 17 жовтня 2025, 18:19
Він як почав махати ногами, я підійти не міг: Вовчанчин – про бій з Кличком на турнірі в Севастополі
Ігор Вовчанчин

Колишня зірка ММА Ігор Вовчанчин в ексклюзивному коментарі Чемпіону розповів, як свого часу провів бій проти чинного мера Києва Віталія Кличка, зазначивши, що сильно поступався йому в габаритах.

Це сталося на турнірі з кікбоксингу "Олімпік Херсонес" в Севастополі. Кличко на той час вже був досвідченим кікбоксером, багаторазовим чемпіоном світу.

"На тлі Віталіка я був, звісно, дуже маленьким. Він як почав махати ногами, так я до нього за весь бій і підійти не зміг. Програв поєдинок за очками. А вже наступного року Віталій зосередився на боксі", – згадує Ігор.

Цікаво, що Вовчанчин виступав в категорії до 85 кг, а Кличко – до 105 кг. Тож різниця в габаритах була дуже велика.

Вовчанчин також пояснив, чому саме він з’явився в сценарії фільму "Незламний" про відомого американського бійця ММА Марка Керра.

