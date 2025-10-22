Українська правда
Паркер та Вордлі провели битву поглядів після відкритого тренування

Олександр Булава — 22 жовтня 2025, 19:53
Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) та володар тимчасового титулу WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) провели битву поглядів.

За три дні до поєдинку боксери провели відкрите тренування. Після чого зійшлися у традиційній дуелі поглядів.

Бій між новозеландцем та британцем відбудеться 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні. Переможець цього поєдинку стане першим у черзі серед обов’язкових претендентів на зустріч з Олександром Усиком.

Свій попередній бій Джозеф провів 22 лютого поточного року, у 2 раунді достроково перемігши Мартіна Баколе. Вордлі 7 червня в 10 раунді нокаутував Джастіса Гані.

Раніше повідомлялося, що переможець протистояння стане наступним суперником абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Бій може відбутися у першій половині 2026 року.

