Чісора застеріг Вордлі від бою з Усиком
Чісора та Усик
Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) вважає, що тимчасовий чемпіон WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) не зможе перемогти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Про це він розповів у коментарі BoxNation.
Чісора порекомендував Фабіо провести бій з Даніелем Дюбуа.
"Я знав, що цей Фабіо Вордлі міцний, як сталь. Коли я спарингував з ним, бив його, він повертався і повертався.
Він не зможе перемогти Усика. Нехай б'ється з Даніелем" – сказав Чісора.
Нагадаємо, Вордлі нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді. Очікувалося, що тріумфатор зустрічі мати право бути №1 серед претендентів на зустріч у ринзі з Усиком.