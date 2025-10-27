Чісора застеріг Вордлі від бою з Усиком

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) вважає, що тимчасовий чемпіон WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) не зможе перемогти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Про це він розповів у коментарі BoxNation.

Чісора порекомендував Фабіо провести бій з Даніелем Дюбуа.

"Я знав, що цей Фабіо Вордлі міцний, як сталь. Коли я спарингував з ним, бив його, він повертався і повертався.

Він не зможе перемогти Усика. Нехай б'ється з Даніелем" – сказав Чісора.