Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Чісора застеріг Вордлі від бою з Усиком

Олександр Булава — 27 жовтня 2025, 22:53
Чісора застеріг Вордлі від бою з Усиком
Чісора та Усик
Instagram

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) вважає, що тимчасовий чемпіон WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) не зможе перемогти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Про це він розповів у коментарі BoxNation.

Чісора порекомендував Фабіо провести бій з Даніелем Дюбуа.

"Я знав, що цей Фабіо Вордлі міцний, як сталь. Коли я спарингував з ним, бив його, він повертався і повертався.

Він не зможе перемогти Усика. Нехай б'ється з Даніелем" – сказав Чісора.

Нагадаємо, Вордлі нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді. Очікувалося, що тріумфатор зустрічі мати право бути №1 серед претендентів на зустріч у ринзі з Усиком.

Олександр Усик Дерек Чісора Фабіо Вордлі

Дерек Чісора

Чісора: Ніхто не дасть Усику великий гонорар, бо всі знають, що він переможе
Бій підтверджено: Воррен розповів, з ким та коли битиметься Чісора
Чісора пояснив, чому Паркер програв Вордлі
Чісора назвав двох боксерів, які здатні побити Усика
Паркер назвав найсильнішого суперника в кар'єрі

Останні новини