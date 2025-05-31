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46-річний Пак’яо та Барріос провели першу битву поглядів

Олександр Булава — 31 травня 2025, 23:21
46-річний Пак’яо та Барріос провели першу битву поглядів
Менні Пак'яо
Getty Images

46-річний ексчемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-2, 39 KO) та володар поясу  WBC у напівсередній вазі Маріо Барріос (29-2-1, 18 КО) провели першу битву поглядів.

Бій відбудеться 19 липня на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі, США.

Пак'яо востаннє бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.

29-річний Барріос у листопаді 2024-го провів бій з Абелем Рамосом, який завершився внічию. На професійному рингу Маріо програвав Джервонті Девісу та Кіту Турману.

Голова WBC Маурісіо Сулейман пояснив своє рішення санкціювати бій між Пак'яо та Барріоса.

Менні Пак'яо Маріо Барріос

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