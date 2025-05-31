46-річний Пак’яо та Барріос провели першу битву поглядів

46-річний ексчемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-2, 39 KO) та володар поясу WBC у напівсередній вазі Маріо Барріос (29-2-1, 18 КО) провели першу битву поглядів.

Бій відбудеться 19 липня на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі, США.

Пак'яо востаннє бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.

Manny Pacquiao faces off with WBC welterweight world champion Mario Barrios for the first time ahead of his July 19th return. pic.twitter.com/MgfdEQQUsf — Ring Magazine (@ringmagazine) May 31, 2025

29-річний Барріос у листопаді 2024-го провів бій з Абелем Рамосом, який завершився внічию. На професійному рингу Маріо програвав Джервонті Девісу та Кіту Турману.

Голова WBC Маурісіо Сулейман пояснив своє рішення санкціювати бій між Пак'яо та Барріоса.