Це ключ до успіху: Пак’яо назвав перевагу над Барріосом

Легендарний філіппінський боксер Менні Пак’яо (62-8-2, 39 KO) заявив, що досі має швидкість, силу і жагу до перемог.

Цитує боксера The Ring.

Менні пообіцяв бути на 100% готовим до поєдинку проти Маріо Барріоса.

"Небезпека з'являється тоді, коли ти лінуєшся на тренуваннях. Небезпека – коли ти не готовий на 100% виходиш на бій. Це нездорово, це не пристрасть. Я не збираюся бути таким, як інші бійці, які повертаються на 50%, щоб просто повернутися. Я збираюся бути на 100%, як і раніше, і що б не сталося. Моя сім'я мене дуже підтримує. Вони бачать мою швидкість, силу, фізичну форму. Я в доброму здоров'ї. Бог завжди добрий. Без Бога я — ніщо. Я тут завдяки Його милості й силі", – сказав він.

Також Пак’яо заявив, що все ще має вагому перевагу над суперником – це швидкість, яка є вирішальною у боксі.

"Пам’ятайте: у боксі ключ — це швидкість. Я швидший за Барріоса. Моє пересування та швидкість залишилися. Чотири роки відпочинку пішли моєму тілу на користь. У мені досі є пристрасть і вогонь в очах, я наполегливо працюю. Це ще не зникло… Мої тренери не змушують мене на цьому зборі. Вони лише стежать, щоб сказати: "зупинись, досить". Але я сам хочу більше", – сказав Пак’яо.

Наступний бій Менні Пак'яо проведе проти Маріо Барріоса. Поєдинок відбудеться 19 липня на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі, США.

Востаннє Пак'яо бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.