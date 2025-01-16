Валлін: Усик у реванші впевнено здолав Ф'юрі, Тайсон не зміг тримати темп
Шведський боксер Отто Валлін (26-2, 14 KO) прокоментував результат реваншу Усик – Ф'юрі. Він вважає, що українець здобув ще впевненішу перемогу, ніж у першому бою.
Про це Валлін сказав для ютуб-каналу Two Sides.
"Це був хороший бій. Я думаю, що цього разу Усик, мабуть, переміг більш переконливо, навіть попри те, що він завдав шкоди Ф'юрі у першому поєдинку.
Я просто думаю, що Ф'юрі добре почав цей бій, але потім він не зміг втримати темп. Я відчував, що друга половина бою була переважно за Усиком.
Тому, чесно кажучи, Усик проробив дуже хорошу роботу. Виглядає так, що він лише продовжує вдосконалюватися", – сказав Валлін.
У вересні 2019 року Валлін провів бій проти Ф'юрі. Він зумів дати гідну опозицію, але всі судді віддали перемогу британцю (112-116, 111:117, 110-118).
Нагадаємо, наступним суперником Отто стане Дерек Чісора (35-13, 23 КО). Поєдинок відбудеться 8 лютого в англійському Манчестері.