Валлін: Усик у реванші впевнено здолав Ф'юрі, Тайсон не зміг тримати темп

Шведський боксер Отто Валлін (26-2, 14 KO) прокоментував результат реваншу Усик – Ф'юрі. Він вважає, що українець здобув ще впевненішу перемогу, ніж у першому бою.

Про це Валлін сказав для ютуб-каналу Two Sides.

"Це був хороший бій. Я думаю, що цього разу Усик, мабуть, переміг більш переконливо, навіть попри те, що він завдав шкоди Ф'юрі у першому поєдинку.

Я просто думаю, що Ф'юрі добре почав цей бій, але потім він не зміг втримати темп. Я відчував, що друга половина бою була переважно за Усиком.

Тому, чесно кажучи, Усик проробив дуже хорошу роботу. Виглядає так, що він лише продовжує вдосконалюватися", – сказав Валлін.