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Валлін: Усик у реванші впевнено здолав Ф'юрі, Тайсон не зміг тримати темп

Руслан Травкін — 16 січня 2025, 03:33
Валлін: Усик у реванші впевнено здолав Ф'юрі, Тайсон не зміг тримати темп
Отто Валлін
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Шведський боксер Отто Валлін (26-2, 14 KO) прокоментував результат реваншу Усик – Ф'юрі. Він вважає, що українець здобув ще впевненішу перемогу, ніж у першому бою.

Про це Валлін сказав для ютуб-каналу Two Sides.

"Це був хороший бій. Я думаю, що цього разу Усик, мабуть, переміг більш переконливо, навіть попри те, що він завдав шкоди Ф'юрі у першому поєдинку.

Я просто думаю, що Ф'юрі добре почав цей бій, але потім він не зміг втримати темп. Я відчував, що друга половина бою була переважно за Усиком.

Тому, чесно кажучи, Усик проробив дуже хорошу роботу. Виглядає так, що він лише продовжує вдосконалюватися", – сказав Валлін.

У вересні 2019 року Валлін провів бій проти Ф'юрі. Він зумів дати гідну опозицію, але всі судді віддали перемогу британцю (112-116, 111:117, 110-118).

Нагадаємо, наступним суперником Отто стане Дерек Чісора (35-13, 23 КО). Поєдинок відбудеться 8 лютого в англійському Манчестері.

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