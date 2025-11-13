Де Ла Хойя назвав наступного американського чемпіона у надважкій вазі

Голова промоутерської компанії "Golden Boy" Оскар Де Ла Хойя вважає, що Джошуа Едвардс (5-0, 5 КО) стане наступним американським чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.

Цитує промоутера Seconds Out.

Останніми чемпіонами світу з Америки були Деонтей Вайлдер та Енді Руїс.

Я вважаю, що у мене тут, у США, є справжній золотий самородок – Джошуа Едвардс, який може створити галас і провести кілька великих боїв у важкій вазі тут, у США, проти найкращих бійців Європи.

Я вірю, що Джошуа Едвардс — той самий боєць, який поверне титул чемпіона світу у надважкій вазі до США", – сказав Де Ла Хойя.