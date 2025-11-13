Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Де Ла Хойя назвав наступного американського чемпіона у надважкій вазі

Олександр Булава — 13 листопада 2025, 22:40
Де Ла Хойя назвав наступного американського чемпіона у надважкій вазі
Оскар Де Ла Хойя
Seconds Out

Голова промоутерської компанії "Golden Boy" Оскар Де Ла Хойя вважає, що Джошуа Едвардс (5-0, 5 КО) стане наступним американським чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.

Цитує промоутера Seconds Out.

Останніми чемпіонами світу з Америки були Деонтей Вайлдер та Енді Руїс.

Я вважаю, що у мене тут, у США, є справжній золотий самородок – Джошуа Едвардс, який може створити галас і провести кілька великих боїв у важкій вазі тут, у США, проти найкращих бійців Європи.

Я вірю, що Джошуа Едвардс — той самий боєць, який поверне титул чемпіона світу у надважкій вазі до США", – сказав Де Ла Хойя.

Востаннє Едвардс виходив у ринг в андеркарді поєдинку Ортіс – Лубін, де нокаутував Зено Вуріса у третьому раунді.

Напередодні повідомлялося, що британський надважковаговик Мозес Ітаума свій наступний бій проведе в січні. Його суперником стане американець Джермейн Франклін

Оскар де ла Хойя

Оскар де ла Хойя

Де Ла Хойя назвав переможця реваншу між Мейвезером та Пак'яо
Він значно сильніший: Де Ла Хойя назвав боксера, який кращий за Кроуфорда
Де Ла Хойя: Кроуфорд виставив Канело дурнем
Оскар Де Ла Хойя: Перемога над Канело зробить Кроуфорда найкращим в історії
Ексчемпіон світу з боксу розповів про досвід перебування на реабілітації

Останні новини