Ортіс: Поєдинок із Богачуком багато значить для мене

Американський боксер першої середньої ваги Вірджіл Ортіс (21-0, 21 KO) сказав, що майбутній поєдинок із тимчасовим чемпіоном у першій середній вазі за версією WBC українцем Сергієм Богачуком (24-1, 23 KO) багато значить для нього.

Його слова передає Boxingscene.

"Я думаю, що це буде щось на зразок війни. Наші стилі бою, безперечно, доповнюють один одного. Це буде захопливе протистояння. Ми досить добре знайомі із Сергієм. Я тренуюсь із п'яти років і щодня старанно працюю. У мене не було нічого, доки я ріс. Ось чому цей поєдинок багато значить для мене. Я з нетерпінням чекаю моменту, коли скористаюся цією нагодою", — сказав боксер.

Нагадаємо, раніше Богачук та Ортіс провели першу битву поглядів.