Богачук та Ортіс провели першу битву поглядів

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі, українець Сергій Богачук (24-1, 23 KO) та американець Вірджіл Ортіс (21-0, 21 KO) провели першу битву поглядів.

Бій пройде 10 серпня на арені Mandalay Bay в Лас-Вегасі, США. Поєдинок визначить, хто володітиме титулом тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі, який зараз належить українцю.









Нагадаємо, свій попередній бій Богачук провів 31 березня, коли знищив Браяна Мендоса в чемпіонському бою. Ортіс 3 серпня мав провести поєдинок з австралійцем Тімом Цзю, але бій скасували через травму суперника.