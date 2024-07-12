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Богачук та Ортіс провели першу битву поглядів

Андрій Яросименко — 12 липня, 08:52
Богачук та Ортіс провели першу битву поглядів

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі, українець Сергій Богачук (24-1, 23 KO) та американець Вірджіл Ортіс (21-0, 21 KO) провели першу битву поглядів.

Бій пройде 10 серпня на арені Mandalay Bay в Лас-Вегасі, США. Поєдинок визначить, хто володітиме титулом тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі, який зараз належить українцю.



Нагадаємо, свій попередній бій Богачук провів 31 березня, коли знищив Браяна Мендоса в чемпіонському бою. Ортіс 3 серпня мав провести поєдинок з австралійцем Тімом Цзю, але бій скасували через травму суперника.

Бокс Сергій Богачук Вірджіл Ортіс

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