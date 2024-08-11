Ортіс: Я не думаю, що це були нокдауни від Богачука
Американець Вірджіл Ортіс (22-0, 21 KO) вважає, що здобув заслужену перемогу над українцем Сергієм Богачуком (24-2, 23 KO) у поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі.
Цитує боксера DAZN.
"Слухайте, я не думаю, що це повинні були бути нокдауни. Другого, напевно не мало бути. Я не шукаю виправдань. У будь-якому випадку я відчував, що зробив достатньо.
Я довів неправоту всіх, хто говорив, що я ні на що не здатний, що я не можу битися у першій середній вазі, що я не можу витримати дистанцію. Все це підживлювало мене", — сказав Ортіс.
Нагадаємо, поєдинок пройшов усю дистанцію в 12 раундів та завершився перемогою рішенням більшості суддів: 113-113, 114-112, 114-112.
Богачук відправив суперника у нокдауни у першому та восьмому раундах, а також залишив Ортісу розсічення біля лівого ока.
Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх назвав свій результат бою українця з американцем.