Туркі Аль-Шейх відреагував на результат бою Ортіс — Богачук
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх вважає, що американець Вірджіл Ортіс (22-0, 21 KO) не здобув перемогу у бою проти українця Сергія Богачука (24-2, 23 KO).
Про це Туркі розповів у коментарі Fight Hub TV.
"Це був чудовий бій. Я думаю, що це була нічия.
Ми хочемо його (Ортіса) проти Кроуфорда, але якщо у нього в майбутньому буде реванш з цим хлопцем (Богачуком), це було б чудово", — заявив Аль-Шейх.
Нагадаємо, поєдинок пройшов усю дистанцію в 12 раундів та завершився перемогою рішенням більшості суддів: 113-113, 114-112, 114-112.
Богачук відправив суперника у нокдауни у першому та восьмому раундах, а також залишив Ортісу розсічення біля лівого ока.