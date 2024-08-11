Туркі Аль-Шейх відреагував на результат бою Ортіс — Богачук

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх вважає, що американець Вірджіл Ортіс (22-0, 21 KO) не здобув перемогу у бою проти українця Сергія Богачука (24-2, 23 KO).

Про це Туркі розповів у коментарі Fight Hub TV.

"Це був чудовий бій. Я думаю, що це була нічия.

Ми хочемо його (Ортіса) проти Кроуфорда, але якщо у нього в майбутньому буде реванш з цим хлопцем (Богачуком), це було б чудово", — заявив Аль-Шейх.