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Туркі Аль-Шейх відреагував на результат бою Ортіс — Богачук

Олександр Булава — 11 серпня, 11:33
Туркі Аль-Шейх відреагував на результат бою Ортіс — Богачук

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх вважає, що американець Вірджіл Ортіс (22-0, 21 KO) не здобув перемогу у бою проти українця Сергія Богачука (24-2, 23 KO).

Про це Туркі розповів у коментарі Fight Hub TV.

"Це був чудовий бій. Я думаю, що це була нічия.

Ми хочемо його (Ортіса) проти Кроуфорда, але якщо у нього в майбутньому буде реванш з цим хлопцем (Богачуком), це було б чудово", — заявив Аль-Шейх.

Нагадаємо, поєдинок пройшов усю дистанцію в 12 раундів та завершився перемогою рішенням більшості суддів: 113-113, 114-112, 114-112.

Богачук відправив суперника у нокдауни у першому та восьмому раундах, а також залишив Ортісу розсічення біля лівого ока.

Луїс Ортіс Сергій Богачук Туркі бін Абдула Мохсен Аль-Шейх

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