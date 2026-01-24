Опетая дебютує в Zuffa Boxing 8 березня

Чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі австралієць Джей Опетая (29-0, 23 KO) проведе дебютний бій під егідою Zuffa Boxing 8 березня.

Про це повідомляє BoxingScene.

30-річний австралієць проведе захист титулів IBF та The Ring у крузервейті проти суперника, який буде визначений пізніше.

Цей поєдинок стане його дебютом у США і відбудеться в Meta APEX у Лас-Вегасі.

"Я дебютую в Zuffa 8 березня тут, в (Meta) APEX", – сказав Опетая

Нагадаємо, 6 грудня Джей ефектно нокаутував німця Хусейна Джинкару.

Зазначимо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті, а також президент WWE Нік Хан.

Перший бій промоушена відбувся 24 січня в Лас-Вегасі (США), в якому ірландець Каллум Волш переміг мексиканця Карлоса Окампо.