Опетая – про стосунки з промоутером Гірном: Намагається втоптати у бруд

Австралійський боксер Джей Опетая (29-0, 23 КО) розповів, у яких стосунках перебуває з провідним промоутером Едді Гірном.

Його слова наводить talkSPORT Boxing.

Чемпіон світу за версією IBF у важкій вазі запевнив, що Гірна немає серед кола його друзів. Австралієць пригадав, як функціонер раніше хотів влаштувати йому бій проти одного з його клієнтів, але справа так і не дійшла до титульного поєдинку.

Також Опетая зізнався, навіщо підписав контракт із новою промоутерською компанією Zuffa Boxing.

"Я підписався з Zuffa Boxing, щоб зробити краще для себе, для своєї сім'ї, щоб гнатися за мріями. Скільки разів я казав, що хочу стати абсолютним чемпіоном? Я ж за поясами ганяюся. Нічого не сталося, розумієш? Щойно я підписався з Zuffa – він тільки й робить, що ллє негатив. Говорить щось погане, намагається втоптати у бруд. Це взагалі дико", – заявив чемпіон світу.

Нагадаємо, що наступний бій Опетаї відбудеться 8 березня 2026 року в Meta APEX у Лас-Вегасі. Це буде дебютний поєдинок Джея під егідою Zuffa Boxing. Суперником стане Брендон Глентон. Боксери провели дуель поглядів.

Востаннє австралійський боксер виходив у ринг на початку грудня 2025-го, коли нокаутував у восьмому раунді німця Гусейна Джинкару. Опетая продовжив свою переможну серію у професіоналах вже до 29-ти поєдинків поспіль.