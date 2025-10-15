Онук Мейвезера вже у ринзі: 4-річний хлопчик тренується під керівництвом легенди боксу
Схоже, боксерська династія Мейвезерів не зупиниться ще довго. Легендарний непереможний чемпіон світу Флойд Мейвезер почав тренувати свого чотирирічного онука Кентрелла Гаулдена-молодшого, більш відомого як KJ.
Син Айянни Мейвезер, найстаршої доньки Флойда, та скандального репера NBA YoungBoy (справжнє ім’я – Кентрел Десон Гаулден). І хоча хлопчику виповнилося лише чотири роки, він уже проводить справжні тренування у знаменитому залі Мейвезера в Лас-Вегасі.
Айянна регулярно ділиться відео, де KJ відпрацьовує удари під наглядом свого дідуся, і виглядає, ніби народився для цього спорту. Вона навіть підписала одне з фото словами:
"Мій малюк тренується, як він буде підніматися на канати після перемоги у своєму бою".
Сам Флойд Мейвезер, який завершив професійну кар’єру з рекордом 50-0 після перемоги над Конором Макгрегором у 2017 році, нині готується до показового бою з Майком Тайсоном у 2026 році.
Раніше повідомлялося, що на Різдво ексчемпіон світу в п’яти вагових категоріях зробив незабутній подарунок своєму онуку у вигляді будівлі в одному з найдорожчих районів Нью-Йорка за 20 млн доларів.