Богачук на сьомому місці, Чухаджян піднявся на чотири позиції – оновлений рейтинг WBC

Володимир Варуха — 23 жовтня 2025, 18:28
Всесвітня боксерська рада (WBC) оновила свої рейтинги, і одразу кілька українських боксерів змінили свої позиції.

Про це йдеться на сайті WBC.

Український боксер першої середньої вагової категорії Сергія Богачук (26-3, 24 КО) піднявся з 8 на 7 місце у списку, незважаючи на поразку від Брендона Адамса.

Водночас Олександр Гриців (11-0, 7 КО) трохи здав позиції – тепер він на 10-му місці, опустившись на одну сходинку вниз.

Ще один українець, Карен Чухаджян (26-3, 13 КО), продемонстрував вагомий прогрес – боксер піднявся одразу з 16-го на 12-те місце у своїй ваговій категорії.Олександр Гвоздик (21-2, 18 КО), який представляє Україну у напівважкій вазі, утримує третю позицію у рейтингу WBC, залишаючись серед головних претендентів на титул.

Олександр Усик (24-0, 15 КО), чинний чемпіон світу WBC у надважкій вазі, зберігає свій статус без змін.

Раніше британець Дерек Чісора назвав боксерів, які можуть перемогти Олександра Усика.

