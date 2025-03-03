Україна здобула 20 медалей на міжнародних рейтингових змаганнях з тхеквондо
Федерація тхеквондо України
Українська команда здобула 20 медалей на міжнародних рейтингових змаганнях з тхеквондо серед кадетів та юніорів (Bulgaria Open G-1 2025), що проходив у болгарській Софії.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
Зокрема, в активі українців 3 золоті нагороди, 6 срібних та 11 бронзових.
Золото здобули:
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Ілля Шевчук (кадети, -53 кг);
Олександра Шмалій (кадети, -55 кг);
Даниїл Моднов (юніори, -51 кг).
Срібло здобули:
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Олена Понізовська (кадети, -47 кг);
Аліна Оверчук (кадети, +59 кг);
Анастасія Волосенко (юніори, -46 кг);
Юлія Лонська (юніори, -49 кг);
Аліса Павленко (юніори, -63 кг);
Катерина Григор’єва (кадети, -59 кг).
Бронзу здобули:
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Артем Семенюк (кадети, -41 кг);
Тетяна Шевчук (кадети, -41 кг);
Мілана Білинець (кадети, -41 кг);
Карина Довжанин (кадети, -44 кг);
Матвій Лукашук (юніори, -68 кг);
Роман Годима (юніори, -73 кг);
Назар Брильов (юніори, +78 кг);
Ярина Костюк (юніори, -46 кг);
Андрій Гарбар (дорослі, +87 кг);
Марія Куц (дорослі, +73 кг);
Кирило Гурнов (дорослі, -80 кг).
Нагадаємо, нещодавно український тхеквондист Самір Мірзоєв здобув бронзову медаль чемпіонату світу серед юніорів у місті Чхунчхон, Південна Корея.