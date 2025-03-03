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Україна здобула 20 медалей на міжнародних рейтингових змаганнях з тхеквондо

Микола Дендак — 3 березня 2025, 11:36
Україна здобула 20 медалей на міжнародних рейтингових змаганнях з тхеквондо
Федерація тхеквондо України

Українська команда здобула 20 медалей на міжнародних рейтингових змаганнях з тхеквондо серед кадетів та юніорів (Bulgaria Open G-1 2025), що проходив у болгарській Софії.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Зокрема, в активі українців 3 золоті нагороди, 6 срібних та 11 бронзових.

Золото здобули:

  • Ілля Шевчук (кадети, -53 кг);
    Олександра Шмалій (кадети, -55 кг);
    Даниїл Моднов (юніори, -51 кг).

Срібло здобули:

  • Олена Понізовська (кадети, -47 кг);
    Аліна Оверчук (кадети, +59 кг);
    Анастасія Волосенко (юніори, -46 кг);
    Юлія Лонська (юніори, -49 кг);
    Аліса Павленко (юніори, -63 кг);
    Катерина Григор’єва (кадети, -59 кг).

Бронзу здобули:

  • Артем Семенюк (кадети, -41 кг);
    Тетяна Шевчук (кадети, -41 кг);
    Мілана Білинець (кадети, -41 кг);
    Карина Довжанин (кадети, -44 кг);
    Матвій Лукашук (юніори, -68 кг);
    Роман Годима (юніори, -73 кг);
    Назар Брильов (юніори, +78 кг);
    Ярина Костюк (юніори, -46 кг);
    Андрій Гарбар (дорослі, +87 кг);
    Марія Куц (дорослі, +73 кг);
    Кирило Гурнов (дорослі, -80 кг).

Нагадаємо, нещодавно український тхеквондист Самір Мірзоєв здобув бронзову медаль чемпіонату світу серед юніорів у місті Чхунчхон, Південна Корея.

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