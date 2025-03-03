Україна здобула 20 медалей на міжнародних рейтингових змаганнях з тхеквондо

Українська команда здобула 20 медалей на міжнародних рейтингових змаганнях з тхеквондо серед кадетів та юніорів (Bulgaria Open G-1 2025), що проходив у болгарській Софії.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Зокрема, в активі українців 3 золоті нагороди, 6 срібних та 11 бронзових.

Золото здобули:

Ілля Шевчук (кадети, -53 кг);

Олександра Шмалій (кадети, -55 кг);

Даниїл Моднов (юніори, -51 кг).

Срібло здобули:

Олена Понізовська (кадети, -47 кг);

Аліна Оверчук (кадети, +59 кг);

Анастасія Волосенко (юніори, -46 кг);

Юлія Лонська (юніори, -49 кг);

Аліса Павленко (юніори, -63 кг);

Катерина Григор’єва (кадети, -59 кг).

Бронзу здобули:

Артем Семенюк (кадети, -41 кг);

Тетяна Шевчук (кадети, -41 кг);

Мілана Білинець (кадети, -41 кг);

Карина Довжанин (кадети, -44 кг);

Матвій Лукашук (юніори, -68 кг);

Роман Годима (юніори, -73 кг);

Назар Брильов (юніори, +78 кг);

Ярина Костюк (юніори, -46 кг);

Андрій Гарбар (дорослі, +87 кг);

Марія Куц (дорослі, +73 кг);

Кирило Гурнов (дорослі, -80 кг).

Нагадаємо, нещодавно український тхеквондист Самір Мірзоєв здобув бронзову медаль чемпіонату світу серед юніорів у місті Чхунчхон, Південна Корея.