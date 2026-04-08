Усик та Верховен вперше зустрінуться у Лондоні

Чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен проведуть першу пресконференцію напередодні майбутнього поєдинку.

Перша зустріч українця та нідерландця відбудеться 14 квітня у Лондоні. Початок – о 19:00.

Поєдинок запланований на 23 травня 2026 року в єгипетській Гізі. Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву. Вже визначився андеркард вечора боксу.

Це буде перший двобій Олександра після перемоги нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа (з 19 липня 2025 року). Натомість нідерландський кікбоксер дебютував на боксерському рингу у 2014 році, коли здолав угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді.

