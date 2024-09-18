Це непорозуміння: Красюк – про затримання Усика в Польщі

Олександр Красюк, який є промоутером чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, вважає непорозумінням інцидент із затриманням боксера в аеропорту Кракова.

Про це промоутер повідомив в Instagram.

"Слава Богу, все добре. Ніхто не був заарештований. Усик – вільний. Це непорозуміння", – зазначив Красюк.

Водночас директор команди українського боксера Сергій Лапін зазначив, що затримання сталося через службу митного контролю, яка знехтувала своїми обов'язками.

"Не переживайте, все добре. Служба митного контролю знехтувала своїми обовʼязками", – написав Лапін в Instagram.

Раніше інформацію про затримання 37-річного боксера розповсюдив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Жан Беленюк.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що Усика відпустили.