Усик не виключає проведення бою проти Перейри: Можливо, чому ні? Алекс цього хоче

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) не проти провести виставковий бій проти бразильського чемпіона у напівважкій вазі Алекса Перейри (11-2).

Про це він український боксер сказав у коментарі Boxing on TNT Sports.

"Спочатку бій з переможцем поєдинку 22 лютого (Дюбуа – Джозеф Паркер за титул IBF). А потім, можливо, виставковий бій з Алексом Перейрою. Можливо, чому ні? Алекс цього хоче", – сказав Усик.

🚨 EXCLUSIVE: Unified King Oleksandr Usyk eyes 'show fight' with Alex Pereira... 😱



Usyk's road to retirement...BOOK IT 📝 pic.twitter.com/13YyFTASou — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) February 13, 2025

Нещодавно Усик заявив, що у його боксерській кар'єрі залишилося не більше двох поєдинків.

Як відомо, Перейра очікує, що його наступний бій відбудеться у березні 2025 року. Напередодні бразилець переміг американця Халіла Раунтрі технічним нокаутом у 4 раунді та втретє захист титул чемпіона, який він завоював у листопаді 2023 року.