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Усик не виключає проведення бою проти Перейри: Можливо, чому ні? Алекс цього хоче

Олексій Мурзак — 13 лютого 2025, 15:57
Усик не виключає проведення бою проти Перейри: Можливо, чому ні? Алекс цього хоче
Алекс Перейра та Олександр Усик
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Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) не проти провести виставковий бій проти бразильського чемпіона у напівважкій вазі Алекса Перейри (11-2).

Про це він український боксер сказав у коментарі Boxing on TNT Sports.

"Спочатку бій з переможцем поєдинку 22 лютого (Дюбуа – Джозеф Паркер за титул IBF). А потім, можливо, виставковий бій з Алексом Перейрою. Можливо, чому ні? Алекс цього хоче", – сказав Усик.

Нещодавно Усик заявив, що у його боксерській кар'єрі залишилося не більше двох поєдинків.

Як відомо, Перейра очікує, що його наступний бій відбудеться у березні 2025 року. Напередодні бразилець переміг американця Халіла Раунтрі технічним нокаутом у 4 раунді та втретє захист титул чемпіона, який він завоював у листопаді 2023 року.

Олександр Усик Джозеф Паркер Алекс Перейра Даніель Дюбуа

Алекс Перейра

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